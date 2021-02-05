Кудерметова проиграла американке Ли на турнире в Мельбурне

Российская теннисистка, 36-я ракетка мира Вероника Кудерметова в 1/8 финала турнира в австралийском Мельбурне за полтора часа проиграла представительнице США Энн Ли – 5:7, 3:6.

Кудерметова пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми, а у Ли, занимающей 99-е место в рейтинге WTA, два эйса, одна двойная ошибка и шесть реализованных брейков из 11.

Таким образом, 23-летняя уроженка Казани покинула турнир, а американка вышла в четвертьфинал, где ей будет противостоять Сорана-Михаэла Кырстя из Румынии, переигравшая в 1/8 финала швейцарку Белинду Бенчич (7:5, 6:2).