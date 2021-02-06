Александрова проиграла Канепи в полуфинале турнира в Мельбурне

Российская теннисистка, 33-я ракетка мира Екатерина Александрова в полуфинале турнира в Мельбурне в двух сетах за полтора часа проиграла представительнице Эстонии Кайе Канепи – 3:6, 6:7 (6:8).

Александрова девять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти, а у Канепи, занимающей 94-е место в рейтинге WTA, семь эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейка из трех.

Таким образом, россиянка, обыгравшая по ходу турнира вторую ракетку мира Симону Халеп и чемпионку "Ролан Гаррос" Игу Свентек, покинула соревнование, а эстонка вышла в финал, где ей будет противостоять бельгийка Элиза Мертенс (20).