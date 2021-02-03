Александрова победила чемпионку "Ролан Гаррос" Свентек

Мини-сенсацию сотворила россиянка Екатерина Александрова на турнире Женкой теннисной ассоциации Gippsland Trophy, подводящем к Открытому чемпионату Австралии. Наша спортсменка победила чемпионку французского "Ролан Гаррос" Игу Свентек.

Свентек прошлой осенью выиграла в Париже свой первый "Большой шлем" и в Мельбурне была фавориткой. Однако полька встретилась с уверенной игрой Александровой и вынуждена была уступить в двух сетах – 4:6, 2:6.

К сожалению, другая представительница сборной России Дарья Касаткина уступила Кайе Канепи из Эстонии. Матч завершился в двух партиях и только в первой россиянка пыталась бороться с соперницей на равных, но все же уступила – 5:7, 1:6.