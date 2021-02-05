Александрова разгромила вторую ракетку мира Халеп на турнире в Австралии

Российская теннисистка, 33-я ракетка мира Екатерина Александрова в четвертьфинале турнира в Мельбурне за один час разгромила представительницу Румынии Симону Халеп – 6:2, 6:1.

Александрова трижды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти, а у Халеп, занимающей второе место в рейтинге WTA, один эйс, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк из шести.

Таким образом, 26-летняя уроженка Челябинска вышла в полуфинал турнира, где ей будет противостоять Кайя Канепи из Эстонии, которая вышла в 1/2 финала на отказе чешки Каролины Муховой.