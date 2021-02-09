Александрова обыграла Тревизан на Australian Open

Первая ракетка России Екатерина Александрова преодолела барьер первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне. Россиянка взяла верх над итальянкой Мартиной Тревизан в двух сетах со счетом 6:3, 6:4​​​.

Теннисистки провели на корте 1 час 22 минуты. В следующем раунде Александрова встретится с победительницей противостояния Барбора Крейчикова (Чехия) – Чжэн Сайсай (Китай).

Еще одна россиянка Маргарита Гаспарян завершила выступление на Australian Open, уступив испанке Гарбинье Мугурусе со счетом 4:6, 0:6.