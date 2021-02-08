Первая ракета России Александрова улучшила свои позиции в рейтинге WTA

Российская теннисистка Екатерина Александрова поднялась на одну строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Об этом стало известно после публикации обновленной версии рейтинга WTA.

Александрова переместилась с 33-й на 32-ю строчку рейтинга. Теперь в активе россиянки 1900 очков. На минувшей неделе Александрова дошла до полуфинала турнира Gippsland Trophy, который проходил в австралийском Мельбурне. Тогда она проиграла эстонке Кайе Канепи.

На своих прежних позициях остались идущие второй и третьей в списке лучших теннисисток России Вероника Кудерметова и Светлана Кузнецова. В мировом рейтинге они по-прежнему располагаются на 36-м и 37-м местах соответственно.