Вероника Кудерметова стала первой ракеткой России

Вероника Кудерметова днем ранее стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации категории WTА-500 в американском Чарльтоне. После этого теннисистка поднялась на 29-е место в мировом рейтинге и стала первой ракеткой России.

За счет очков, набранных в Чарльтоне, Кудерметова шагнула с 38-го места на девять строчек вверх и обошла Екатерину Александрову (34-е место), Светлану Кузнецову (36-е) и Дарью Касаткину (37-е). Замыкает Топ-40 мировой классификации Анастасия Павлюченкова.

В первой сотне рейтинг-листа WTA еще четыре россиянки: Анна Блинкова (73-е место), Анастасия Потапова (75), Маргарита Гаспарян (89-е) и Варвара Грачева (97-е). В мировой классификации продолжает лидировать австралийка Эшли Барти, в тройке также японка Наоми Осака и румынка Симона Халеп. В Топ-10 вернулась чешка Петра Квитова.