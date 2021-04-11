Кудерметова впервые выиграла турнир WTA в одиночном разряде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова стала триумфатором турнира в американском Чарльстоне. 23-летняя россиянка в финальном поединке победила Данку Ковинич из Черногорчии и завоевала свой первый одиночный титул в соревнованиях под эгидой WTA.

Соперницы провели на корте 1 час 36 минут. Российская теннисистка добилась победы в двух партиях со счетом 6:4, 6:2. Напомним, что призовой фонд турнира в США превышал 565 тысяч долларов.

Уже известно, что 12 апреля Кудерметова, занимающая пока 38-ю строчку в мировом рейтинге, станет первой ракеткой России.