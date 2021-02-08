Потапова пробилась во второй круг Открытого чемпионата Австралии

Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла француженку Элисон Риске в борьбе за выход во второй круг Открытого чемпионата Австралии. Основной этап первого в сезоне турнира "Большого шлема" стартовал в Мельбурне в понедельник.

Потапова нанесла 24 номеру посева AO разгромное поражение, отдав только три гейма. Встреча завершилась по итогам двух сетов – 6:2, 6:1 в пользу россиянки. Для того, чтобы обыграть соперницу из Франции, Потаповой понадобилась 51 минута.

За путевку в третий круг Australian Open Потапова поспорит с венгерской теннисисткой Тимеей Бабош.