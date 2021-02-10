Потапова вышла в третьей круг Australian Open, где сыграет с Сереной Уильямс

Российская теннисистка, 101-я ракетка мира Анастасия Потапова во втором круге Открытого чемпионата Австралии за один час 18 минут обыграла представительницу Венгрии Тимею Бабош – 6:2, 6:4.

Потапова дважды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести, а у Бабош, занимающей 114-е место в рейтинге WTA, четыре эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк из двух.

Таким образом, Потапова вышла в третий круг Australian Open, где ей будет противостоять американка Серена Уильямс (11), переигравшая в 1/32 финала сербку Нину Стоянович (99) – 6:3, 6:0.