Касаткина и Потапова вышли во второй круг теннисного турнира в Мельбурне

В Мельбурне проходит теннисный турнир с призовым фондом в 440 тысяч долларов. Россиянки Дарья Касаткина и Анастасия Потапова прошли во второй круг турнира.

Дарья Касаткина начала турнир с победы над румынкой Михаэлойу Бузарнеску со счетом 6:1, 6:1. Соперницы провели на корте 1 час 3 минуты. В следующем круге Дарью ждет встреча со словенкой Полоной Херцог, которая в первом круге нанесла поражение Маргарите Гаспарян 2:6, 6:3, 6:3.

Анастасия Потапова за 48 минут разобралась с американкой Уитни Осигве со счетом 6:3, 6:0. Во втором круге Потапову ожидает встреча с румынкой Симоной Халеп.

Также в Мельбурне проходит еще один турнир Yarra Valley Classic. Призовой фонд 440 тысяч долларов. Россиянка Варвара Грачева в первом круге победила австралийку Лизетт Кабреру со счетом 2:6, 6:4, 6:2. Матч продолжалась 1 час 52 минуты. Во втором круге Варвара сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой.