Грачева обыграла Блинкову в первом круге Australian Open

Россиянка Варвара Грачева стартовала с победы в основном этапе Открытого чемпионата Австралии. В первом матче турнира российская теннисистка нанесла поражение своей соотечественнице Анне Блинковой.

Соперницы провели трехсетовый матч, который длился 2 часа 47 минут. В первой партии Грачева выиграла 6:1, второй проиграла (3:6), а заключительную партию вновь выиграла, но на тай-брейке – 7:6 (10:7).

После победы над Блинковой Грачевой во втором круге Australian Open предстоит сыграть с другой представительницей России – Вероникой Кудерметовой, которая в своем матче первого круга обыграла украинку Марту Костюк.