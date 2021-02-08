Касаткина стартовала на Australian Open с победы в первом круге

В Австралии стартовал первый турнир категории "Большого шлема" – Australian Open. В женской сетке соревнования взяли старт и российские теннисистки. Среди них Дарья Касаткина, выигравшая свой первый матч.

23-летняя россиянка встречалась с британкой Кэйти Бултер и взяла верх над соперницей в двух сетах. Первую партию Касаткина выиграла со счетом 6:1, вторую – 6:4. Встреча продлилась 1 час 12 минут.

Во втором круге Касаткина встретится с победительницей пары Арина Соболенко (Белоруссия) – Виктория Кужмова (Словакия).

Не смогла решить задачу по выходу во второй круг другая россиянка Анастасия Павлюченкова, которая проиграла японке Наоми Осаке (1:6, 2:6). А вот Вероника Кудерметова обыграла украинку Марту Костюк и продолжит борьбу в турнире – 6:2, 7:6 (7:5)