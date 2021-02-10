Касаткина и Самсонова зачехлили ракетки на Australian Open

Сразу две российские теннисистки – Дарья Касаткина и Людмила Самсонова – завершили выступление в одиночном разряде Открытого чемпионата Австралии. Первая во втором круге уступила белоруске Арине Соболенко, а вторая не справилась с испанкой Гарбинье Мугурусой.

Соболенко взяла верх над Касаткиной в двух партиях со счетом 7:6 (7:5), 6:3. Самсонова проиграла Мугурусе также в двух сетах – 3:6, 1:6.

В третьем раунде белорусская теннисистка встретится с американкой Энн Ли. Испанка же поборется с Зариной Дияс из Казахстана.