Вера Звонарева завершила выступления на Australian Open

Российская теннисистка Вера Звонарева завершила борьбу на Открытом чемпионате Австралии. В первом круге Вера проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной.

Выиграл первый сет со счетом 6:4, Звонарева проиграла с таким же счетом вторую и третью партии. Рыбакина вышла во второй круг. Преодолела первый барьер белоруска Арина Соболенко, переигравшая в двух партиях Викторию Кузмову из Словакии 6:0, 6:4.

В мужском одиночном разряде первая ракетка мира Новак Джокович также пробился во второй круг. Серб в трех сетах переиграл француза Жереми Шарди 6:3, 6:1, 6:2.