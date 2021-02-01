Звонарева пробилась во второй круг турнира в Австралии

Российская теннисистка Вера Звонарева с победы стартовала на турнире WTA в австралийском Мельбурне. Россиянка оказалась сильней Кристины Плишковой, обыграв соперницу из Чехии в трех сетах со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 6:3​​​.

В следующем круге Звонарева встретится с китайской теннисисткой Чжан Шуай. Ранее во второй раунд турнира вышла еще одна россиянка Анастасия Павлюченкова.

А вот ее соотечественница Анна Калинская не сумела пробиться во второй круг турнира Gippsland Trophy в Мельбурне, уступив британке Кэти Бултер – 1:6, 3:6​​​.