Australian Open. Кузнецова и Самсонова идут дальше

Российские теннисистки Светлана Кузнецова и Людмила Самсонова с победы стартовали на Открытом чемпионате Австралии. Первая взяла верх над Баборой Стрыцовой из Чехии, а вторая сломила сопротивление испанки Паулы Бадосы.

Кузнецовой хватило двух сетов, чтобы обыграть чешскую спортсменку – 6:2, 6:2. А вот Самсоновой пришлось изрядно помучиться. Соперницы провели на корте 2 часа 39 минут. Встреча завершилась со счетом 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 7:5.

В следующем круге Кузнецова сыграет с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич, а Самсонова – с Гарбинье Мугурусой из Испании.