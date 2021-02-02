В Приамурье убили двух человек и на их же машине отвезли трупы в лес

Тела мужчин с признаками насильственной смерти были обнаружены 27 января в лесополосе около села Гомелевка Бурейского района. По подозрению в убийстве задержан ранее судимый местный житель.

О подозрительных личностях, которые вывезли на автомобиле странные свертки с бурыми пятнами, в полицию сообщил житель села Ивановка Завитинского района. Опергруппа прибыла по указанному адресу и обнаружила в доме и во дворе следы крови.

Полицейские нашли автомобиль, на котором вывезли тела, а в нескольких десятках километров от места преступления в лесополосе обнаружили и два трупа. Оперативно-следственной группе хватило дня, чтобы выйти на след возможного преступника.

По подозрению в убийстве задержали 39-летнего местного жителя, у которого за плечами уже есть тюремный опыт. Он рассказал, что 25 января приехал к своему знакомому в село Ивановка Завитинского района и там повздорил с двумя мужчинами.

Что не поделили оппоненты не сообщается, но расправа была жестокой и продуманной. Подозреваемый убил обоих недругов, на автомобиле одного из них отвез тела в лес, а машину отогнал в один из дворов города Завитинска.

По факту гибели двух человек заведено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемый арестован и уже дал признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается. Не исключено, что задержанный имеет отношение еще к нескольким преступлениям, совершенным в Приамурье.