Житель Бурятии убил брата и закопал его в чужой могиле

В Кижингинском районе задержали местного жителя, который жестоко убил близкого родственника, находясь в состоянии алкогольного опьянения, а потом придумал не менее ужасный способ избавиться от тела.

О жутком происшествии, которое произошло 10 апреля недалеко от села Кижинга, в полицию сообщила сожительница подозреваемого. После обращения женщины правоохранители обнаружили в одной из могил на местном кладбище поверх уже имеющегося захоронения тело 46-летнего мужчины. На голове, груди и животе погибшего обнаружились многочисленные колото-резаные раны. По подозрению в совершении преступления был задержан 44-летний брат убитого.

На данный момент следствию известно, что утром 10 апреля обвиняемый вместе со старшим братом находился на животноводческой стоянке. Подозреваемый был пьян, поспорил с близким родственником и поссорился с ним по незначительному поводу. Ссора переросла в потасовку, в ходе которой мужчина схватил нож и нанес брату множество ударов. От полученных ран потерпевший скончался на месте.

Злоумышленник загрузил тело в багажник автомобиля, отвез его на близлежащее кладбище и закопал в свежей могиле. Свидетелем ссоры стала сожительница подозреваемого. Тот пытался запугать женщину, но она все-таки обратилась в правоохранительные органы.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В ходе допросов задержанный дал признательные показания, решается вопрос об его аресте.