Мужчина забил кувалдой брата и 12 дней прятал тело от волонтеров и полиции

Страшная семейная драма разыгралась в Брянской области: 28-летний мужчина насмерть забил старшего брата, который четыре года назад едва не зарезал его ножом, сообщили в региональном управлении СКР.

Родственники из поселка Радица-Крыловка Бежицкого района давно враждовали. В 2016 году младший оказался в больнице с ножевым ранением, а его обидчик отправился в колонию. После освобождения братья вроде бы помирились, но затишье, как оказалось, было временным.

После застолья на Крещение они вновь повздорили, да так, что младший дважды ударил подвернувшейся под руку кувалдой старшего по голове. Последний рухнул замертво. Убийца, поразмыслив, не придумал ничего лучше, как спрятать тело в подполе. Там оно и пролежало 12 дней, пока погибшего по всей округе искали стражи порядка и волонтеры.

Найти его удалось, когда в дом заявились разъяренные дети убитого и устроили взбучку своему дяде. Тот не выдержал издевательств и вызвал полицейских, которые и обратили внимание на странный запах.

Мужчине предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.