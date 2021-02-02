Мэру Исилькуля вынесен приговор

В Омской области экс-главе Исилькуля вынесен обвинительный приговор. Как передает ГТРК "Иртыш", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", Владимир Гилль приговорен к тюремному сроку в колонии общего режима и взят под стражу в зале суда.

Бывшему мэру были предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий, приведшие к тяжких последствий. Как выяснило следствие, сумма ущерба, которую нанес Гилль, составляет около 25 миллионов рублей.

В результате суд вынес приговор: два года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также подсудимому два года запрещено занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, которые связаны с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.

По иску прокурора с экс-мэра будет взыскана вся сумма причиненного ущерба — 24,7 млн рублей.