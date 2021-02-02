Невнимательный нарушитель угодил под поезд на переезде. Видео

В Сети появились кадры аварии, произошедшей в ночь на вторник, 2 февраля, на железнодорожном переезде в Липецке.

На записи видно, как водитель легкового автомобиля Hyundai попытался пересечь пути, однако слишком поздно заметил приближающийся состав – попытка остановиться не имела успеха, и тепловоз врезался в машину.

Как отмечается в сообщении РЖД, дорожно-транспортное происшествие спровоцировал автомобилист, проигнорировавший запрещающий сигнал, включенный на переезде.

Известно, что в результате инцидента никто не пострадал, железнодорожное оборудование не получило повреждений, а сам инцидент не оказал влияния на график движения пассажирских поездов.