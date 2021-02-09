Столкновение поезда и легковушки, унесшее жизнь ребенка, попало на видео

В Сети появились кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей момент фатальной аварии, произошедшей 8 февраля в районе станции Домна Забайкальской железной дороги под Читой.

На записи видно, что водитель легкового автомобиля попытался преодолеть переезд. В тот момент, когда машина пересекала пути, в нее врезался тепловоз грузового состава.

Как сообщалось ранее, в результате аварии погибла четырехлетняя пассажирка легковушки – она скончалась от полученных травм в больнице через несколько часов после ДТП.

Женщина, управлявшая машиной, выжила и была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. По предварительным данным, 3-летняя предполагаемая виновница инцидента находилась в состоянии опьянения и не имела права на управление транспортным средством.

В РЖД отметили, что выезд на пути был осуществлен на запрещающий сигнал светофора.