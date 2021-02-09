В Забайкалье пьяная мать попала в ДТП и погубила малолетнюю дочь

Четырехлетняя девочка погибла после столкновения автомобиля с поездом. За рулем машины находилась родительница ребенка, которая, по информации ГИБДД, была пьяна.

ДТП произошло в Читинском районе утром, 8 февраля. Управляя транспортным средством, 32-летняя женщина выехала на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с товарным поездом. В результате столкновения ее дочь, которая находилась в салоне, сильно пострадала и была доставлена в реанимацию.

Утром, 9 февраля региональный Минздрав сообщил изданию "Тайга.Инфо", что травмы, полученные ребенком, оказались несовместимы с жизнью. Девочка умерла в больнице.

В ГИБДД уточнили, что женщина была не только пьяна, но и не имела прав на управление автомобилем. Обстоятельства ДТП выясняются. О состоянии самой виновницы аварии не сообщается.