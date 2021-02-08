В Забайкалье водитель выехал на красный и протаранил локомотив

В Забайкалье автомобиль протаранил локомотив на железнодорожном переезде. Инцидент произошел ранним утром на станции Домна. Установлено, что водитель двигался на красный свет светофора в нарушение ПДД. По предварительным данным, есть пострадавшие, передает ГТРК "Амур" со ссылкой на сайт Забайкальской железной дороги.

Представители правоохранительных органов подтвердили, что в аварии пострадала 32-летняя женщина-водитель и её 4-летняя дочь. Также есть версия, что виновница происшествия находилась в состоянии алкогольного опьянения и не имела прав. ДТП никак не повлияло на расписание движения пассажирских и грузовых составов.

Напомним, накануне на станции Нанагры завершили работы по восстановлению железнодорожного движения. 6 февраля здесь сошли с рельсов 17 вагонов, повредив пути.