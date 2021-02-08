Водитель остался жив: на Ставрополье столкнулись легковушка и электричка. Видео

В Ставропольском крае 66-летний водитель легковушки устроил ДТП с электричкой на железнодорожном переезде.

Инцидент произошел в понедельник, 8 февраля, в Предгорном районе рядом со станцией "Подкумок".

Мужчина, сидевший за рулем кроссовера, выехал на переезд, игнорируя запрещающий сигнал семафора, однако в последний момент он все же затормозил перед рельсами.

Поезд разворотил моторную часть корейского автомобиля, однако водитель при этом не получил ни царапины.

Из-за происшествия электричка опоздала от графика на 18 минут.

По информации регионального ГИБДД, в отношении водителя составлен административный материал. Мужчине грозит лишение прав сроком до полугода.