В Москве названы самые популярные имена-2020

Московское управление ЗАГС назвало самые популярные и самые редкие имена, которые дали родители новорожденным в 2020 году.

Мальчиков чаще всего называли Александрами (такое имя получили 2,5 тысячи малышей). Также в лидерах Михаил, Максим, Артем, Марк и Иван. Самое популярное имя для девочек – София (так назвали 2,8 тысячи девочек). За ним идут имена Мария, Анна, Алиса, Виктория и Полина.

Среди иностранных имен популярны Стефания, Роберт, Оливия, Мелания, Стефан и Теодор, сообщает ТАСС

По сравнению с 2019 годом родители стали чаще давать детям такие мужские имена, как Марк, Лев, Матвей, а среди девочек теперь чаще можно встретить имена Мирослава, Мия, Амелия, Агата или Ариана.

Также в прошлом году в столице 20 девочек назвали Златославами, а 200 – Златами. Более 20 девочек получили имя Ясна. Также в Москве родились две Икры, две Кассиопеи и две Мальвины. Некоторые родители выбирали для детей древнегреческие имена – Афина, Дионис, Афродита, Одиссей.

Среди редких имен также Леонардо, Рианна, Север, Северина, Весна, Океана, Марс, Люций, Люцифер, Космос, Рим, Индия и Вена. Встречались двойные и тройные имена: Венера-Вероника, Патрисия-Деметра-Пейдж, Александр-Север, Ермак-Александр, Лев-Моисей, Людвиг-Александр.