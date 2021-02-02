Великосельский кремль в Ярославской области грабители лишили подсветки

В Ярославской области похитили подсветку Великосельского кремля. О происшествии в соцсетях сообщил глава поселения Великое Гаврилов-Ямского района Виталий Водопьянов. Об этом сообщает ГТРК "Ярославия", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

- В прошлом году мы смогли установить внешнюю подсветку Великосельского кремля. К сожалению, три прожектора, освещающие восточную сторону храма Покрова Богородицы, исчезли", – написал Виталий Водопьянов.

Глава поселения подчеркнул, что если похитителям столь необходимо личное освещение на приусадебном участке, то лучше обратиться в местную администрацию. "Мы постараемся помочь. Ведь созидать приятнее, чем разрушать", – заключил Водопьянов.

Теперь остается только ждать, что у злоумышленников проснется совесть.