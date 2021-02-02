Дело Навального: Генпрокуратура поддержала инициативу ФСИН

В эфире телеканала "Россия 1" собкор ВГТРК Ярослав Красиенко, находящийся возле здания Московского городского суда, рассказал о том, как проходит слушание по делу Навального.

Собкор отметил, что за полтора часа заседания судьям пришлось взять один перерыв, потому что защита предоставила некую справку из клиники "Шарите", где берлинский пациент проходил лечение. Кроме того, были предоставлены документы из Европейского суда по правам человека. Потребовалось некоторое время на перевод и изучение этих документов, приобщенных к делу.

В суде выступил представитель Федеральной службы исполнения наказаний. Он еще раз напомнил, как развивались события и предложил замену условного срока на реальный.

Ярослав Красиенко напомнил, что условный срок (3,5 года) Навальный получил по делу "Ив Роше" в 2014 году. Тогда же у него был еще один срок. По совокупности 6,5 лет блогер должен был выполнять обязательства по условному отбыванию, которые им систематически нарушались: по сведениям ФСИН, не менее 60 раз с 2014 года. Кроме того, требования законодательства по регистрации нарушались не только до отъезда в Германию по "болезни", но и после выздоровления.

По словам журналиста, аргументы ФСИН Генпрокуратура поддерживает в суде. Пока решение судьи неизвестно.

В эфире программы "60 минут" Красиенко также рассказал об обстановке возле здания суда. Автомобильное движение, как предполагалось накануне, не перекрывали. Но перемещение пешеходов ограничено, вокруг стоит полицейское оцепление. Сотрудники правоохранительных органов проводят задержание особо активных сторонников Алексея Навального. Те же, кто приехал поддержать блогера на машинах с дипломатическими номерами, находятся в самом здании суда и присутствуют на слушании.

В Москве начался суд по делу оппозиционера Алексея Навального. На выездном заседании Симоновского суда решается вопрос о замене ему наказания по делу "Ив Роше". Рассматривается представление ФСИН о замене Навальному наказания – с условного срока на реальный. Подсудимый и его адвокаты не стали просить об отводе судьи.