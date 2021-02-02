ФСИН не хватило 15 минут на перечисление нарушений Навального

Согласно последней информации из здания Мосгорсуда, после ответов на вопросы Навального и его адвокатов представителю ФСИН суд удалился для изучения письменных материалов по делу блогера, которых накопилось предостаточно. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал корреспондент ВГТРК Ярослав Красиенко.

Он отметил, что немалую часть от трехчасового заседания занял перерыв, во время которого переводили и рассматривали документы из "Шарите" и Евросуда, а также выступление представителя ФСИН. Собкор напомнил, что именно по инициативе этого ведомства проводится данное заседание. В ходе него должно решиться – следует ли заменить условный срок Навальному на реальный.

По мнению Федеральной службы исполнения наказаний, это стоит сделать, потому что Навальный регулярно нарушал правила отбывания условного срока. Только на перечисление всех нарушений представителю ФСИН понадобилось не менее 15 минут. В списке были нарушения общественного порядка, неявка в инспекцию и другие злостные нарушения общественного порядка.

Как сообщил журналист, на улицах вокруг здания суда по-прежнему спокойно. Оцепление периодически вылавливает наиболее буйных сторонников, их отвозят в отделение. Но задержания носят, скорее, профилактический характер, и вечером, вероятнее всего, всех освободят, отметил Ярослав Красиенко в эфире программы "60 минут".

Алексей был задержан 17 января 2021 года в аэропорту Шереметьева после возвращения из Германии. В Берлине он лечился после инцидента с предполагаемым отравлением. После возвращения из Берлина Химкинский горсуд взял Навального под стражу на 30 суток по делу о нарушении испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше". Алексей Навальный был 29 декабря 2020 года объявлен во всероссийский розыск.