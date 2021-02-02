Спикер Госдумы предлагает жестоко наказывать за призывы к санкциям против России

Каждая страна должна защищать свой суверенитет, своих граждан, свою экономику, свои институты. "Нас не могут не беспокоить обращения к другим государствам с просьбой наложить санкции на россиян и владельцев крупнейших компаний. Мы считаем, что за такие действия нужно жестко наказывать", – заявил в эфире телеканала "Россия 1" спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя свою инициативу о введении уголовной ответственности за призывы к санкциям против россиян.

Как подчеркнул спикер, работая на территории России, все должны руководствоваться национальным законодательством. Если увещевательные меры не действуют, то надо принимать закон.

"Что касается Навального, то это тоже вопрос увещевания и вопрос ответственности. Он проходит условный срок, и в отношении него есть определенный порядок. Позиция депутатов у всех одна: надо, чтобы было все по закону", – отметил в эфире программы "60 минут" г-н Володин.

Очевидно, что Навальный представляет интересы представителей иностранных государств на территории РФ. "Они хотят использовать его для того, чтобы создавать нам напряжение. Но в России есть национальное законодательство и необходимо руководствоваться нашими законами. Им надо прекратить, используя таких нечистоплотных людей, как Навальный, вмешиваться в наши дела", – заявил председатель Госдумы.

В отношении акций протеста позиция депутатов заключается в одном – детей не нужно втягивать в политику. "Тем более, когда митинги несанкционированные и высокая опасность того, что это может нанести вред здоровью ребенка. Нам нужно сделать все, чтобы дети больше не были привлечены в этот процесс", – заключил Вячеслав Володин.