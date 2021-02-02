Лжесотрудники полиции выманили у пожилых москвичей крупную сумму

Пожилой житель столицы стал жертвой мошенничества и лишился 640 тысяч рублей, об этом во вторник, 2 февраля, сообщили в МВД России.

Все началось с того, что 83-летнему москвичу на домашний телефон позвонил мужчина, торопливо представившийся его сыном и пояснивший, что спровоцировал дорожную аварию и травмировал человека.

После этого "сын" передал трубку другому злоумышленнику, отрекомендовавшемуся сотрудником полиции. Он рассказал взволнованному пенсионеру, что родственника можно спасти от уголовного преследования – для этого надо передать деньги и написать некое заявление.

Пожилой москвич поверил преступникам – вместе с женой он собрал требуемую сумму и добавил еще 40 тысяч рублей на реабилитацию пострадавшего в ДТП.

Затем супруги передали наличные средства приехавшей к ним молодой женщине, представившей работницей правоохранительных органов – именно ее и задержали настоящие полицейские, к которым пенсионер обратился, когда понял, что его обманули.

Сейчас 19-летняя девушка стала фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье о мошенничестве, а стражи порядка ищут ее подельников.