Силовики изъяли внушительный арсенал в Подмосковье

В Подмосковье полицейские и сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли большое количество боеприпасов и огнестрельного оружия, об этом во вторник, 2 февраля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, силовики вышли на владельца арсенала в рамках расследования уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью, возбужденного после того, как 33-летний житель Балашихи, выпивавший с сожительницей в гараже, выстрелил ей в плечо.

Во время одного из обысков правоохранителей ожидал богатый "улов" – шесть автоматов, двенадцать пистолетов, более десятка приборов для бесшумной стрельбы – так называемых "глушителей", около пяти тысяч патронов, и немного наркотиков.

Специалисты уже осмотрели четыре единицы изъятого оружия и пришли к выводу, что оно пригодно для стрельбы, остальные автоматы и пистолеты пока находятся на экспертизе.

В настоящее время предполагаемый хозяин оружия установлен и задержан, он уже стал фигурантом уголовного дела.