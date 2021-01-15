Полиция изъяла у москвича целую коллекцию раритетных пистолетов

Пятнадцать пистолетов и почти сто патронов обнаружили полицейские у жителя столицы, об этом в пятницу, 15 января, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Стражи порядка пришли в квартиру к 62-летнему мужчине, проживающему в Магистральном переулке. В ходе обыска в его жилище стражи порядка нашли целую коллекцию, состоящую из раритетных образцов оружия, среди которых оказался пистолет "Маузер" образца 1896 года.

Владелец арсенала стали фигурантом уголовного дела по статье о незаконном обороте оружия и боеприпасов, а его "сокровища" были направлены на экспертизу.