Москвич задержан за незаконное хранение боеприпасов

Сотрудники правоохранительных органов задержали 62-летнего жителя Москвы, хранившего у себя дома более полусотни патронов к нарезному оружию, об этом в субботу, 6 февраля, сообщили в пресс-службе столичной полиции.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого, проведенного в квартире на улице Народного Ополчения, стражи порядка нашли 32 9-миллиметровых патрона для пистолета Макарова и 20 боеприпасов калибром 7,62 миллиметра.

Как установили эксперты, все изъятые предметы пригодны для стрельбы.

В настоящее время владелец патронов уже стал фигурантом уголовного дела по статье о незаконном обороте оружия и боеприпасов.