Пушку и 35 килограммов взрывчатки нашли у подпольных оружейников

Пушку, миномет, 191 ствол и почти 35 килограммов взрывчатки были обнаружены в ходе обысков в 28 подпольных оружейных мастерских. По данным Центра общественных связей ФСБ, были задержаны 43 человека в 19 регионах страны.

Масштабная операция прошла в январе в Москве, Карелии, Коми, Мордовии, Хабаровском и Краснодарском краях, Белгородской, Вологодской, Воронежской, Калужской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Иркутской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Свердловской и Томской областях.

Среди найденного: 18 автоматов, снайперская винтовка "Винторез", восемь пистолетов-пулеметов, 48 винтовок и карабинов, 113 пистолетов и револьверов, 50-миллиметровый пехотный миномет и 45-миллиметровая пушка. У любителей старины и копателей, помимо прочего, обнаружили 27 минометных мин различного калибра, 45 гранат Ф-1 и РГД-5, свыше 26 тысяч патронов, 34,5 килограмма взрывчатых веществ и 29 глушителей.

Всех задержанных – а это 43 человека – подозревают в восстановлении боевых свойств оружия и его сбыте.