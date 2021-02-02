ФСБ прекратила деятельность подпольных оружейников в Самарской области

ФСБ выявили подпольных оружейников в Самарской области. Задержания прошли в рамках масштабной операции в Москве, Карелии, Коми, Мордовии, Хабаровском и Краснодарском краях, Белгородской, Вологодской, Воронежской, Калужской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Иркутской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Свердловской и Томской областях, сообщает ГТРК "Самара" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Центр общественных связей ФСБ сообщил, что обыски были произведены в 28 подпольных оружейных. 43 человека подозревается в восстановлении боевых свойств оружия, а также его сбыте. Сотрудникам удалось обнаружить более ста различных пистолетов и револьверов, а также три пулемёта, снайперскую винтовку "Винторез", 50-мм пехотный миномёт и даже 45-мм пушку. Кроме того, были изъяты мины различного калибра, патроны, взрывчатые вещества и т.д.