Раскрыта масштабная сеть подпольных оружейных мастерских

Контрразведчики провели масштабную операцию против подпольных оружейников, переделывавших гражданское оружие в боевое, об этом в понедельник, 19 апреля, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, оперативники ФСБ, совместно с МВД и Росгвардией, пресекли деятельность 27 нелегальных оружейных мастерских. Установлены 55 участников криминального бизнеса.

В ходе мероприятий, проходивших более чем в 20 регионах страны, изъято 222 единицы огнестрельного оружия.

Известно, что злоумышленники действовали на территории Москвы, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Ингушетии, в Забайкальском, Ставропольском, Приморском, Красноярском и Хабаровском краях, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Ульяновской, Костромской, Московской, Новосибирской, Псковской, Тверской, Свердловской, Смоленской и Челябинской областях.