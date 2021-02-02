Посетитель спалил торговый центр на Украине и ранил его охранника

Посетитель устроил пожар в торговом центре в Николаевской области Украины, а затем ранил ножом охранника. Скрыться злоумышленнику не удалось, его подельника пока не нашли.

ЧП произошло около часа дня (примерно 14:00 по Москве) в ТЦ "Эпицентр" в Первомайске. Мужчина взял несколько банок в отделе лакокрасочных покрытий и направился к стендам с ковролином и линолеумом. Вылив горючую жидкость, он чиркнул зажигалкой, а сам еще несколько минут не подпускал к месту сотрудников, которые пытались сбить пламя.

Вооруженный топором и ножом злоумышленник пырнул охранника и направился к выходу, за ним последовали и сотрудники: из здания началась эвакуация, поскольку огонь стремительно распространялся. В итоге локализовать пожар удалось только тогда, когда он охватил 4 тысячи квадратных метров.

Подозреваемого – 37-летнего местного жителя – задержали через несколько минут, при этом ему крепко досталось от очевидцев произошедшего. Следователи полагают, что у него был подельник, а сам поджог был заказным.