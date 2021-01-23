Украинец "успокоил" отца ножом и наручниками, и ранил трех полицейских. Видео

Появились подробности противостояния 36-летнего мужчины и сотрудников полиции, развернувшегося в минувший четверг, 21 января, в Николаеве – городе в южной части Украины.

По данным правоохранителей, подозреваемый избил своего отца, а затем отрезал ему половой орган, нос и губы, после чего заковал родственника в наручники. По его словам, он поступил так по той причине, что родитель "никак не успокаивался ".

На место ЧП прибыли стражи порядка, попытавшие попасть в дом, где засел преступник, однако мужчина обстрелял их, ранив трех патрульных – им потребовалась госпитализация, известно, что в настоящее время жизням пострадавших ничего не угрожает.

Впоследствии злоумышленник был скручен бойцами полицейского спецназа.

Как выяснилось, здание, из которого он отстреливался от правоохранителей, было заминировано. Мужчина пояснил, с помощью дымовых и светошумовых взрывных устройств он обезопасил себя от несанкционированного проникновения в жилище.

На случай возникновения необходимости инициации бомб, они были оборудованы радиодетонатором, пульт управления которым задержанный носил при себе.

При осмотре помещений было обнаружено различное военное имущество, в том числе – прибор ночного видения.

Сейчас преступник находится под стражей, ему может наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.