Соцсети управляют сознанием: Путин пообщался с "учителями года"

Миллионная армия российских учителей получит возможность обмениваться опытом и использовать лучшие наработки, созданные другими педагогами в самых разных уголках страны. С теми, кто уже сейчас готов делиться новациями, 2 февраля общался Владимир Путин. Президент провел видеовстречу с лауреатами конкурса "Учитель года". В финал вышли 85 человек со всей России. И сегодня же назвали имя лучшего.

Лауреаты конкурса "Учитель года", который впервые проводился не в Москве, а в Волгограде, на связь с президентом вышли из Триумфального зала музея-панорамы "Сталинградская битва". Сегодня – 78-я годовщина победы в этом переломном сражении, которое обязательно изучают на уроках истории очно или вынужденно дистанционно из-за пандемии.

"Хочу сказать спасибо и вам, и всем преподавателям за работу в этой сложное время. Прекрасно понимаю, какую серьезную дополнительную нагрузку вы на себя взяли, – обратился к учителям Владимир Путин. – Российские учителя проявили себя с самой лучшей стороны. Вместе с ребятами сделали то, что будет служить стране через годы. Да, наверно, не все было гладко, идеально, но в целом наша система образования, вообще наша страна и система образования на всех уровнях через испытания проходят достойно".

Адаптироваться к преподаванию в условиях пандемии помогла и технологическая подготовленность школ. Электронные дневники и учебные материалы, видеоуроки позволили не прерывать обучение.

"Конечно, я знаю, многого еще не хватает, – признал глава российского государства. – Но поверьте мне, еще совсем недавно казалось невозможным, чтобы в каждой школе, а их у нас почти 40 тысяч, был бы интернет. Но все-таки последовательно-последовательно многое сделано".

Дистант никогда не заменит живого общения с педагогами, тем более с такими яркими и неординарными, как финалисты конкурса "Учитель года". Каждый представил свои нестандартные методики качественных программ обучения, которые способны увлечь детей, что особенно актуально в нынешнем море информации из интернета, и в частности соцсетей.

"Мы пустили детей в интернет. Они нашли для себя и развлекательный контент в соцсетях, в том числе в очень популярном сейчас Tik-Tok. Хотелось бы, чтобы была возможность оградить детей от вредоносного материала, который мог бы им нанести некоторый вред", – выразил желание один из молодых финалистов учительского конкурса.

"Эти платформы прежде всего бизнес, – отметил президент России. – Мы никогда не должны об этом забывать. Для тех людей, которые организуют этот вид деятельности, для них это бизнес. А что такое бизнес, что стоит во главе любого бизнеса? Извлечение прибыли. И, к сожалению, это очень часто делается любой ценой. Плевать они хотели на то, что тот или иной контент наносит какой-то ущерб какой-то категории людей, на которую он направлен. Зачастую эти современные информационные платформы начинают управлять сознанием. Просто изучают своего, условно говоря, "клиента" и подбрасывают ему то, что, они считают, нужно. И человек начинает принимать решения, даже не осознавая того, что им руководят. Конечно, мы должны об этом думать, как-то реагировать на это, в то же время не принимая решений, которые ограничивали бы права человека, свободу выбора, свободу слова".

Для прямого общения между учениками учителями и родителями уже создано отечественное программное обеспечение.

"Мы разработали уже нашу цифровую образовательную среду, – сообщил президенту министр российского просвещения Сергей Кравцов. – Как раз ее мы наполняем проверенным, выверенным содержанием, контентом в соответствие со стандартами, в соответствии с тем учебным материалом, который проверен экспертами".

Самому молодому участнику конкурса "Учитель года" 25 лет, большинство финалистов преподают историю и обществознание. Но все больше среди лауреатов математиков.

– Поздравляем! – прокричали победителю его ученики.

Как раз абсолютным победителем всероссийского конкурса стал учитель математики из Ростова-на-Дону Михаил Гуров. В награду он получил памятный знак, символ конкурса "Хрустальный пеликан", и новое назначение – советником министра просвещения по методической работе и вопросам оплаты труда. Впрочем, в разговоре с президентом Михаил Гуров остановился на своем любимом предмете – математике.

"Я знаю, это обсуждается, что 2023 год может стать в нашей стране Годом математики. И я хотел бы от имени своих коллег попросить вас, чтобы это было обдумано, потому что нам [этого] очень хочется", – обратился лауреат конкурса "Учитель года России", учитель математики Михаил Гуров.

"Безусловно, ‑ решил поддержать это предложение Путин. ‑ Если вы еще, как победитель такого престижного конкурса, будучи математиком, ставите об этом вопрос, безусловно, мы это поддержим".

Иметь в числе своих преподавателей "Учителя года" – почетно и для школы, в данном случае лицея Ростова-на-Дону, где уже десять лет преподает Михаил Гуров. Правда, как выяснилось, это образовательное учреждение и до этого громко заявило о себе.

"Да, Михаил Николаевич, я смотрю, как у вас называется ваше учебное заведение – "Лицей классического элитного образования", – обратился к победителю конкурса президент.

‑ Нет-нет. Не элитного.

‑ А какого?

‑ Элитарного, ‑ поправил президента России ростовский учитель.

"Элитарного, ‑ согласился Путин. ‑ А разница здесь небольшая. Меня все время смущают такие слова: элитное, элитарное. Может быть, это способ привлечь родителей, у которых денежки есть, которые могут заплатить?".

Среди лауреатов – педагоги из самых разных регионов, в том числе Адыгеи, Бурятии, Чечни. Президент отметил, что власти будут уделять больше внимания поддержке литературы, культуры и языков народов России. При этом, конечно, роль русского языка невозможно переоценить.

"Слово и русский язык очень важны для нас, – подчеркнула преподавательница из Чечни. – Важны не только как язык федеральный, как язык государственный, но и как главный инструмент. Для меня, как для учителя русского языка, важно коснуться души ребенка".

"Русский язык – он не только государственный язык. Это язык межнационального общения, который, как инфраструктура в экономике объединяет всю страну, вне зависимости от этнической принадлежности каждого из нас, – дополнил выступление чеченской учительницы Владимир Путин. – Это во-первых. А во-вторых, для ваших учеников это чрезвычайно важно, потому что это дает им возможность получить образование в любой точке нашей большой страны".

Для всех важна транспортная доступность. Учитель истории из Магадана, отправляясь на конкурс, был приятно удивлен.

"Мы узнали новость о том, что билеты из Магадана в Москву стоят теперь всего 7 тысяч 200 рублей. Я хочу вам сказать спасибо за такую возможность", – обрадовался учитель истории и обществознания гимна лауреат конкурса "Учитель года России" Константин Зеленский.

"Это вопрос не только экономического характера, но и вопрос объединения страны, ‑ подчеркнул российский президент. ‑ Будем дальше думать на тему о том, как обеспечить связанность огромной нашей территории. То решение, о котором вы сейчас сказали, было принято недавно. Но уверяю вас, мы, мы это не упустим, будем дальше двигаться в этом направлении".

Предложения финалистов конкурса "Учитель года" будут учтены при разработке образовательных методик для всей России.