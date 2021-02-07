"Учитель года" стал советником министра

Жестким был год для наших школ и для наших учителей. Пандемия, дистанционное образование – огромные вызовы. Очно сдавали лишь ЕГЭ. И все равно конкурс "Учитель года России-2020" прошел, выделив лучших. Встречу с лауреатами конкурса в режиме видеоконференции провел президент. Что Владимир Путин обсудил с лучшими учителями России?

Кульминация многодневного и самого престижного в сфере школьного образования конкурса. Ректор МГУ назвал имя учителя года. У церемонии, которую транслировали в прямом эфире, еще и десятки тысяч просмотров в Интернете. За награждением следили в самых разных регионах страны. Собственно, и на самом конкурсе – вся география России.

Когда Алена Минина начинает свой урок английского на Камчатке, ее коллеги в Калининграде еще заканчивают проверять тетради. Небольшая сельская школа, а педагог – финалист всероссийского конкурса и уровень подготовки соответствующий.

Допобразование во многом компенсирует детям отсутствие городских развлечений. К тому же тут и своих плюсов немало.

"В сельской школе мы как большая семья. Если вдруг какая-то у ребенка проблема, они всегда обращаются к нам. И школа вообще является центром: спортивным, культурным, социокультурным. Потому что наша школа – это сердце нашего села", – отметила Алена Минина лауреат конкурса "Учитель года России-2020".

На конкурсе каждый представлял свой особый метод преподавания. Делились опытом и проблемами, к примеру, в село особенно трудно привлечь молодых специалистов, а очередь на положенное жилье движется медленнее, чем хотелось бы.

Прошедший год вообще стал настоящим испытанием – впервые сразу на несколько месяцев школы ушли на удаленку. Об особенностях учебы в тот период зашла речь в разговоре президента с лауреатами конкурса.

"Хочу сказать спасибо и вам, и всем преподавателям за работу в это сложное время. Прекрасно понимаю, какую серьезную дополнительную нагрузку вы на себя взяли. Российские учителя проявили себя с самой лучшей стороны. Вместе с ребятами сделали то, что будет служить стране через годы. Да, наверное, не все было гладко, идеально, но в целом наша система образования и вообще наша страна на всех уровнях через испытания проходят достойно", – заявил Владимир Путин.

Адаптироваться к преподаванию в условиях пандемии помогли и технологическая подготовленность школ – а их в стране 40 тысяч – и, конечно, опыт и талант педагогов. Так что даже народный артист РФ Евгений Миронов во время заключительного этапа конкурса попросил финалистов поделиться секретами мастерства.

"Мне как артисту важно удержать внимание зрителя, когда я выхожу на сцену. Есть методики, как это делать? Как это происходит с вами? Ведь удержать внимание класса в моем понимании гораздо сложнее", – сказал Миронов.

"Мы, учителя, тоже артисты. Заходишь с улыбкой, все плохое забывается. Все сердце отдаешь детям", – признались педагоги.

Для победителя конкурса учителя математики из Ростова-на-Дону Михаила Гурова его предмет не только чистое знание, но и настоящее искусство. Точные науки в век компьютеров и смартфонов особенно востребованы.

"Абсолютное большинство участников учебного процесса – это дети-визуалы. Поэтому меняется форма подачи. Именно с этим связано бурное развитие новых методик в преподавании математики, новых технологий", – подчеркнул Гуров.

Так героями его математических задач становятся сами ученики или персонажи популярных у молодежи фильмов и сериалов. Нестандартные методики преподавания качественных программ способны увлечь детей, что особенно актуально в нынешнем море информации, взятой из Интернета, в частности, из соцсетей.

"Когда мы впустили детей в Интернет, они, безусловно, нашли для себя и развлекательный контент в социальных сетях, в том числе очень популярном ТikTok, где зачастую они могут встретиться с некачественным, вредоносным контентом", – сказал Сергей Левченко, лауреат конкурса "Учитель года России-2020", учитель математики.

"Эти платформы – это, конечно прежде всего бизнес. Мы никогда не должны об этом забывать. Это для тех людей, которые организуют этот вид деятельности, для них это бизнес. Что такое бизнес? Что стоит во главе бизнеса? Извлечение прибыли. И, к сожалению, очень часто это делается любой ценой. Плевать они хотели, что тот или иной контент наносит какой-то ущерб для категории людей, на которых он направлен. Эти платформы информационные все больше и больше начинают управлять сознанием. Просто изучают своего, условно говоря, клиента, подбрасывают ему то, что они считают нужным. И человек начинает принимать решение, даже не осознавая того, что им руководят. Это такая тонкая очень вещь. Конечно, мы должны об этом думать, должны как-то реагировать на это, но в то же время не принимая решений, которые бы ограничили свободу человека, свободу выбора, свободу слова", – считает Владимир Путин.

Для прямого общения между учениками учителями и родителями уже создана отечественная образовательная платформа. Учитель из Грозного Радимхан Салтукиева отметила и особую связующую роль русского языка: "Слово и русский язык – главные инструменты для меня, для учителя русского языка, чтобы коснуться души ребенка. Русский язык очень важен для любого региона, в частности, для нашей республики".

Дома лауреата конкурса Радимхан Салтукиеву встречали особенно торжественно, выстроилась вся школа. Профессия учителя почетна и крайне востребована – только в этом году в Чечне должны открыться 24 новые школы. Хорошее знание русского дает ученикам возможность получить образование в любой точке страны.

И, конечно, для всех важна транспортная доступность.

"Это вопрос не только экономического характера, но и объединения страны. Будем дальше думать, как обеспечить связанность огромной нашей территории. Мы это не упустим, будем дальше двигаться в этом направлении", – заверил президент.

Победитель конкурса "Учитель года" кроме приза получил и новую должность – советника министра просвещения. А лучшие новаторские методики, которые были продемонстрированы во время конкурса, будут внедряться по всей стране.