Путин поздравил жителя Ростова с победой на конкурсе "Учитель года"

Президент России поздравил победителя конкурса "Учитель года". Им оказался житель Ростова Михаил Гуров. Об этом сообщает ГТРК "Дон-ТР" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

"Вы стали лауреатами этого замечательного, можно сказать легендарного конкурса "Учитель года". Конечно, отдельно хочу отметить абсолютного победителя Михаила Гурова. Рад вас видеть", – произнес глава государства.

Михаил преподает математику в частной школе Ростова "Лицей классического элитарного образования". Итоги конкурса подвели сегодня в Волгограде.