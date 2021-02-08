Путин попросил Садовничего не наезжать на поэтов

Президент России Владимир Путин в шутку вступился за поэтов на заседании Совета по науке и образованию.

Как передает телеканал "Россия 24", так глава государства отреагировал на слова ректора Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктора Садовничего.

Тот закончил свою речь о поддержке точных наук в стране цитатой математика Давида Гильбера – "Он стал поэтом – для математика у него не хватало фантазии" – и подчеркнул, что у отечественных математиков хватит научной фантазии, чтобы выполнить те задачи, которые ставит перед ними руководство страны.

В ответ Путин с улыбкой заметил: "Ну, на поэтов не наезжайте, у них достаточно фантазии".

Говоря о победителе конкурса "Учитель года-2020", Михаиле Гурове, педагоге из Ростова-на-Дону, преподающего математику в частном "Лицее классического элитарного образования", президент в шутку поинтересовался – не математик ли возглавлял конкурсную комиссию. Получив отрицательный ответ, Путин со смехом подытожил: "Слава богу, хорошо".