Путин: Россия – единственная страна, у которой есть три собственные вакцины от ковида

В ходе заседания Совета при президенте по науке и образованию, Владимир Путин подчеркнул, что на сегодняшний день Россия – единственная страна, у которой есть уже три вакцины от COVID-19.

Глава государства отметил, что благодаря российским ученым, наша страна занимает лидирующие позиции в мире в создании вакцины от коронавируса, передает телеканал "Россия 24".

"Мы – единственная страна, у которой в настоящее время уже есть три вакцины собственной отечественной разработки", – сказал президент.

При этом наиболее значимым фактором президент считает то, что Россия смогла развернуть производство вакцины и начать массовую вакцинацию населения.