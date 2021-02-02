Новый вид обмана: как нажиться на "ковидных паспортах"

В Москве раскрыли новую схему мошенничества – аферисты решили нажиться на так называемых "ковидных паспортах". Злоумышленники предлагают приобрести фальшивые сертификаты о прохождении вакцинации, причем все данные обещают внести в базу портала госуслуг.

Интернет-прилавок пестрит многообразием предложений. В течение суток и срочно, на любую дату и даже задним числом. Объявления с фактическими и стилистическими ошибками обещают: сертификаты ничем не отличаются от тех, что выдают в поликлиниках.

Звоним по одному из номеров: "А как вообще он выглядит? Он похож на то, что выдают в пунктах вакцинации? – Конечно. – А еще такой момент. Я где-то читала, что какой-то кьюаркод на госуслугах. Это тоже все будет работать? – Да. Дата будет та, которая нужна".

Договариваемся о встрече. Конверт с заполненной справкой нам готовы отдать за две тысячи рублей наличными.

Курьер, кстати, в респираторе высокой степени защиты, предлагает проверить правильно ли заполнен сертификат. Но с появление камеры вежливость улетучивается.

"Вы занимаетесь мошенничеством. Вы понимаете, что это уголовно наказуемое преступление? Вызывай полицию, Саша".

Ждать полицейских молодой человек не захотел. Видно, что коронавирусом не болел и с легкими у него все в полном порядке.

С поддельным сертефикатом едем в поликлинику. Тут же, на посту, врачи проверяют его по системе ЕМИАС, туда вносят данные о каждом вакцинируемом. Даже если у него нет полиса или российского гражданства.

"Если какие-то данные о том, что наш человек, который записан в этом сертификате вакцинации, ее действительно прошел? – Нет. Она не вакцинирована", – отвечает врач.

Визуально бланк только похож на настоящий.

"Я, конечно, не эксперт, но смущает печати. Похоже, что они не настоящие. На круглой печати нет подписи главного врача. И она вообще не ставится на титульный лист сертификата", – говорит Марина Веревина, врач городской поликлиники № 62.

На печати указано некое "управление здравоохранением". Такого ведомства не существует. Внутри, где проставлены даты прививки и вид вакцины, тоже много несовпадений.

Но главное, после второй прививки все данные вносятся в личный кабинет пациента на госуслугах, присваивается кьюаркот.

Тимур Юсупов вакцинировался почти месяц назад: "Кьюаркод сертификата. Сейчас попробую его отсканировать. По нему доступен, по идее, должен быть электронный сертификат, который подтверждает факт о вакцинации".

"Если поддельная справка, данный код читаться совершенно не будет. Или будет отображаться информация о ошибке прочтения этого кода или что самое страшное – этот код может вывести на заведомо поддельные сайты, которые ещё больше введут пользователя в мошеннические схемы", – пояснил Сергей Кузьменко старший специалист по тестированию информационных продуктов Российской системы качества.

Тому, что кто-то готов купить подделку, а не вакцинироваться бесплатно удивились люди, ожидающие своей очереди на прививку.

"Вакцинация на что она нацелена? Чтобы обезопасить нас от этой болезни. Бумажка без прививки вряд ли это сделает. Я считаю, проще прийти и провакцинироваться", – говорит девушка.

Ну а врачи напоминают, что в пунктах вакцинации особенно ждут людей старшего поколения и тех, кто находится в зоне риска.