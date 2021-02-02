В Петербург доставят еще 75 тысяч доз вакцины

Власти Петербурга, куда уже поступило 143 тысячи доз вакцины против COVID-19, в ближайшее время ожидают поставку еще около 70-75 тысяч доз.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом рассказал губернатор города Александр Беглов​​​.

Он подчеркнул, что привились более 66 тысяч горожан, а 15 тысяч из них прошли полный курс вакцинации.

Градоначальник отметил, что в Петербурге действует 99 прививочных пунктов, а к 10 февраля их количество увеличится до 120.

С начала пандемии в северной столице зафиксировано 337 442 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Вылечились 233 683 человека, умер 9851.