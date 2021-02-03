В Москве и Подмосковье ожидается метель

3 февраля в Москве и Подмосковье будет облачно, немного морозно – до минус шести градусов. В обеденное время начнется небольшой снег, вечером – метель с ухудшением видимости до 2 км. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в своем Instagram.

Ожидается юго-восточный ветер, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба, что все еще ниже нормы.

Между тем метель не на шутку разбушевалась на Сахалине. Дует шквальный ветер, объявлено штормовое предупреждение, передает телеканал "Россия 24".

Автобусы не могут ехать по дороге Холмск – Невельск, где видимость не превышает 50 метров. Пропускают только спецтехнику и легковушки. Аэропорт не принимает и не отправляет самолеты. Занятия в некоторых школах пришлось отменить.