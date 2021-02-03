НХЛ. "Колорадо" Ничушкина выиграл у "Миннесоты" Капризова

Матчем между клубами "Колорадо Эвеланш" и "Миннесота Уайлд" продолжился очередной игровой день в Национальной хоккейной лиге. Хозяева выиграли 2:1 и в игре отличились два россиянина – Валерий Ничушкин и Кирилл Капризов.

На счету Ничушкина победный гол, который он забил на 27-й минуте при счете 1:0 в пользу его команды – счет открыл О'Коннор. В свою очередь Капризов подарил "Миннесоте" надежду на 33-й минуте, но в оставшиеся полтора периода счет не изменился.

Капризов, к слову, продолжает оставаться одной из главных надежд своего клуба: со старта сезона он набрал 9 результативных очков (3 гола и 6 передач) в 11 встречах. И пока "Миннесота" идет третьей в Западном дивизионе, хотя эксперты прочили ей провал. "Колорадо" стоит строчкой выше.