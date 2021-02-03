ФАС возбудила дело против Ростуризма

В действиях Ростуризма антимонопольное ведомство усмотрело признаки нарушения закона о конкуренции. Нарушения выявлены при проведении конкурса по распределению грантов на развитие внутреннего и въездного туризма. Из бюджета было выделено 1,2 миллиарда рублей на 400 грантов поддержки туризма.

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело против Ростуризма, поскольку при проведении конкурса не были соблюдены условия прозрачности. Антимонопольная служба выступает за создание прозрачных механизмов распределения государственных субсидий, подчеркнула начальник управления контроля социальной сферы, торговли и непроизводственных услуг ФАС Надежда Шаравская.

По ее словам, которые приводит ТАСС, это является обязательным условием для развития конкуренции и, как следствие, повышения качества и доступности товаров и услуг для потребителей.

Грантовая программа отвечает всем требованиям прозрачности и открытости, заявили в ответ на возбуждение дела в Ростуризме. За основу конкурса был взят механизм, который повсеместно используется другими ведомствами в самых различных отраслях и сферах деятельности и доказал свою эффективность, подчеркнули в туристическом ведомстве. На конкурс было подано заявок от более чем четырех тысяч предпринимателей из 80 регионов. Соответствие заявок критериям оценивали более сотни независимых экспертов.

Также утверждается, что Ростуризм установил сроки приема заявок с 22 сентября по 8 октября 2020 года, что составляет 17 календарных дней (13 рабочих дней).

Распределение конкурсных заявок между экспертами осуществлялось автоматически электронной системой. Каждую заявку конфиденциально друг от друга оценивали два независимых эксперта. Кроме того, в Ростуризме добавили, что экспертная работы была проверена, подтверждено, что конфликт интересов отсутствует. Но в Ростуризме заверили, что готовы учесть рекомендации ФАС, чтобы усовершенствовать механизм грантовой программы при проведении нового конкурса уже в 2021 году.